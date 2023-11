Il Mattino - Mazzarri è una scommessa, il rischio è che possa essere accolto dallo scetticismo dei giocatori

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis covava la decisione almeno da un mese, ma pensava di non arrivare all'esonero di Rudi Garcia, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Mazzarri è una scommessa ma anche una ventata di opportuna novità :

“In questo decennio, Inter a parte, ha allenato solo Watford, Cagliari e Torino. Di sicuro il compito che gli si prospetta è complicato. Non per la situazione di classifica, che non è così allarmante: il rischio è che possa essere accolto dallo scetticismo dei giocatori”