Walter Mazzarriè sotto processo: Aurelio De Laurentiis - ovviamente - non è per nulla soddisfatto dell’ennesima sconfitta senza segnare e sta tirando un primo bilancio della gestione del tecnico toscano subentrato a Rudi Garcia. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.

Panchina Napoli, Mazzarri sotto osservazione

Tuttavia - si legge sul quotidiano - Mazzarri resterà in panchina, ma il presidente del Napoli si attende un repentino cambio di passo e le prossime due partite con Genoa e Barcellona saranno un crocevia importante.