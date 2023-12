Il Mattino - Mazzarri ha imposto nuove sedute tattiche alla squadra. Stop ad alibi e fantasmi del passato

Napoli Calcio - Walter Mazzarri ha deciso di rompere con il passato cancellando fantasmi ed alibi si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino. L'allenatore del Napoli ha praticamente imposto il reset dei fantasmi passati perché Spalletti e Giuntoli non torneranno più per cui bisogna obbligatoriamente dare una svolta alla stagione guardando al presente.

Mazzarri allenatore Napoli

Il tecnico, come sottolinea Il Mattino, non è intenzionato a fare sconti a nessuno. La squadra aveva chiesto più sedute video, tattica e preparazione degli avversari. Il tecnico li ha accontentati aumentando anche l'intensità degli allenamenti rispetto alla gestione Garcia. L'intento di Mazzarri è anche quello di curare l'umore dei suoi ragazzi facendogli capire che la stagione deve essere salvata senza ritornare su cosa poteva essere e invece non è stato.