Il Mattino - Manna ha iniziato a lavorare con De Laurentiis: tre allenatori fra le ipotesi per il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino si sofferma sulla figura di Giovanni Manna, nuovo dirigente in arrivo a Napoli:

"Non è il messia, perché nessuno lo è, né l'uomo che risolverà d'un colpo tutti i problemi, perché non è neppure Mandrake. Ma certo Manna sta iniziando già, a piccoli passi e nell'ombra, a tessere la tela per nome e per conto di De Laurentiis. Magari, come un Re Magio, porterà in dono Antonio Conte o forse Stefano Pioli. Oppure Vincenzo Italiano. Ma certo, rispetto a Meluso e Micheli, si prepara a essere molto di più al centro delle cose del Napoli. Lo ha chiesto e lo ha preteso prima di accettare il quinquennale. La Juventus lo libererà solo a giugno formalmente".