Il Mattino - Maksimovic out tre settimane, migliorano le condizioni di Koulibaly! Di Lorenzo centrale contro il Barcellona

Ultimissime Napoli - Nonostante il clima surreale, la SSC Napoli si allena a Castel Volturno. Vista la sospensione del campionato di Serie A, il prossimo impegno degli azzurri sarà, salvo ulteriori cambiamenti, contro il Barcellona in Champions League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Maksimovic è indisponibile, infortunio muscolare che lo terrà fuori tre settimane: il difensore serbo a Castel Volturno va avanti con il ciclo di terapie. Ringhio deve scegliere il centrale difensivo da affiancare a Manolas, sempre più leader del reparto arretrato a segno nell'ultima partita di campionato contro il Torino. Il difensore senegalese cresce di condizione giorno dopo giorno ma sta fuori già da un bel po' e la previsione è che in questo momento Gattuso possa affidarsi a Di Lorenzo che ha già dato grande affidabilità anche nel ruolo di centrale. In questo caso da terzino destro giocherebbe Hysaj, uno dei tanti azzurri rilanciati da Gattuso durante la sua gestione. Quello tra Koulibaly e Di Lorenzo al momento rappresenta uno dei dubbi per la sfida al Nou Camp contro il Barcellona".