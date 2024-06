Il Mattino - Lunga telefonata tra Giuffredi e Di Lorenzo: cosa ha riferito l'agente dopo l'incontro con Manna e Conte

Calciomercato Napoli - C'è stata una lunga telefonata martedì sera tra Mario Giuffredi e GiovanniDi Lorenzo come rivela Il Mattino. Il capitano ha pressato il suo agente su un tema. Gli premeva capire più di ogni cosa perché Manna gli avesse detto di essere cedibile come tutto il resto della squadra. Giuffredi - si legge su Il Mattino- ha riferito che Manna gli ha confermato che si sia trattato di un malinteso. Inoltre ha detto sa Di Lorenzo che Conte lo reputa una sorta di capofamiglia del suo Napoli e che ora le cose sono cambiate per quanto riguarda la gestione.