Il Mattino - Lozano super a Bologna: riscattata l'espulsione con la Fiorentina

Le ultime su Lozano da Il Mattino che si riscatta dopo l'espulsione rimediata con la Fiorentina e fa una super prestazione con doppietta a Bologna

Subito pimpante il messicano, vivacissimo nel proporsi da destra e tagliare verso il centro. E subito pericoloso, taglia perfettamente sull’assist al bacio di Fabian Ruiz e impegna Skorupski in una parata molto difficoltosa. Al secondo tentativo il Chucky colpisce: numero di Elmas palla in mezzo, Mertens lascia passare e Lozano colpisce al volo di sinistro mettendola di precisione nell’angolo. Efficace nella spinta e generoso nei rientri, il grande protagonista del match al “Dall’Ara” che riscatta al meglio la delusione dell’espulsione rimediata contro la Fiorentina. Lozano colpisce per la seconda volta in avvio di ripresa chiudendo al meglio un’azione in linea bellissima del Napoli, illuminata da un lancio lungo preciso di Zielinski e dall’assist perfetto di Fabian Ruiz: il messicano conclude con classe e freddezza superando Skorupski e mettendo il pallone dentro a porta vuota.