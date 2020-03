Il Mattino - Lobotka, numeri impressionanti contro il Torino: 100% di riuscita in contrasti e duelli difensivi, solo due passaggi errati! Somiglianze e differenze con Demme

Ultime notizie calcio Napoli - Una vittoria fondamentale quella conquistata sabato dal napoli sul campo del Torino, con gli azzurri che hanno dato seguito agli ottimi risultati conseguiti nell'ultimo periodo seppur dando spazio a calciatori che fin qui avevano trovato meno spazio. A partire da Stanislav Lobotka. Ottima la prestazione dell'ex Celta Vigo, come confermato dai numeri snocciolati dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola: 5 su 5 i contrasti vinti, 3 su 3 i duelli difensivi affrontati con successo, sei palloni intercettati (tre dei quali nella metà campo avversaria). Da urlo anche i suoi numeri relativi alle azioni riuscite: il 98% tra centrocampo e difesa, con un 92% di completamento di azioni portate a termine nella trequarti avversaria. In fase di impostazione, poi, lo slovacco ha giocato 69 palloni sbagliando solo due passaggi. Insomma, il Napoli ha trovato l'alternativa a Diego Demme che nei numeri continua ad essere impressionante: da quando è a Napoli, ha realizzato già 39 contrasti, con la media di 5 ogni 90 minuti. Questo lo rende, però, anche il calciatore più falloso del Napoli da gennaio ad oggi con la media 2.8 falli a partita. Superiore, dunque, la media di Demme in relazione ai contrasti, così come è migliore in generale il suo apporto alla fase difensiva, mentre sono superiori le statistiche di Lobotka per quanto concerne i dribbling effettuati ed i duelli negli ultimi trenta metri.

Stanislav Lobotka Napoli