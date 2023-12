Osimhen in Marocco prima di Napoli-Braga: le reazioni di De Laurentiis e Mazzarri

Napoli Calcio - Nessuno è stato assecondato negli ultimi anni come Victor Osimhen scrive Il Mattino che racconta anche qualche retroscena sulle reazioni di Walter Mazzarri e de Laurentiis quando hanno capito che non c'era verso di trattenere il centravanti a Napoli negandogli di partecipare alla cerimonia per il pallone d'oro africano 2023 in Marocco.

Osimhen pallone d'oro africano 2023

Come si legge su Il Mattino, l'allenatore Mazzarri ha sorriso quando ha capito che Osimhen sarebbe volato in Marocco poche ore prima di Napoli-Braga. De Laurentiis, che non ha fatto proprio i salti di gioia, alla fine ha scelto di dare il via libera organizzando però in prima persona il volo privato. Insomma, anche questa volta il Napoli ha scelto di venire incontro alle esigenze del suo bomber.