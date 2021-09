Il Mattino - La nuova zona-Napoli, quei 5 minuti che esaltano gli Spalletti-boys: due elementi spiegano questi risultati

Ultimissime SSC Napoli - I finali d'oro del Napoli, tre gol decisivi poco prima del 90': Petagna ha firmato il 2-1 con il Genoa al minuto 84, Koulibaly il gol vincente contro la Juve all'85' e Osimhen ha realizzato all'87' il 2-2 contro il Leicester. Il segnale chiaro di una squadra che non molla mai.

Come riporta Il Mattino:

"Napoli solido di testa, il salto in avanti necessario per poter pensare in grande come sottolineato da Spalletti e già in buona condizione da un punto di vista fisico: nello staff del nuovo tecnico c'è Francesco Sinatti, il preparatore atletico tornato a Napoli dopo i tre anni con Sarri dal 2015 al 2018. Gli azzurri hanno segnato in queste prime quattro partite stagionali (tre di campionato e una di Europa League), sette gol sugli otto totali nei secondi tempi. Altro elemento chiave è rappresentato dalla profondità della rosa e dall'apporto decisivo che riescono a dare tutti quelli che subentrano a partita in corso con la loro freschezza nei finali di gara".