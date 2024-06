Il Mattino - Kvara presto dirà a Conte e ADL che andrà via da Napoli

Calciomercato Napoli - Kvaratskhelia può lasciare Napoli, arrivano le ultime notizie che riguardano la scelta dell'attaccante georgiano che secondo Il Mattino presto parlerà con la società dopo quello che è accaduto. Questa l'analisi de Il Mattino:

"Non gioco più, me ne vado. Kvara, in realtà, non l'ha ancora detto a De Laurentiis né a Conte ma l'ha pensato, e forse lo farà presto. Intanto ci hanno pensato il suo manager e il suo papà a seminare il panico e gettare ombre sulla rinascita del club.

Perché, al di là di come andrà a finire questo braccio di ferro, è evidente che certe fratture non sono ancora ricomposte tra gli azzurri dopo la stagione da horror, nonostante l'arrivo di un fuoriclasse come Conte. E lo sfogo pubblico del clan georgiano è uno schiaffo. Per tutti"