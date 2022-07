Il Mattino - The monster il soprannome di Kim: Napoli pronto a conoscere il nuovo acquisto

Calciomercato Napoli - Le ultime riguardo il trasferimento di Kim al Napoli con il soprannome svelato da Il Mattino:

Seppure sia posto prima del resto, Kim è il cognome del nuovo difensore del Napoli. Questo perché in Corea del Sud si usa così. Min-jae è dunque il nome del ragazzo, all’inverso rispetto all’uso occidentale. Tra le altre cose, il suo è il cognome più diffuso del paese asiatico: circa una persona su cinque si chiama così. Per differenziarsi, però, non solo è cresciuto a dismisura, ma ha ritenuto di impreziosire il suo corpo con dei vistosissimi tatuaggi. Il più evidente è sul petto: Carpe Diem. La sua passione per i tattoo non si ferma alla scritta: la sua schiena è completamente a tema cristianità. Sarà per i tatuaggi e per la mole che non passa inosservata, ma il soprannome che il coreano si porta dietro da anni è quello di “The monster” (il mostro). Vietato farsi fregare, però, perché Kim è un ragazzo da cuore grande. Nel gennaio 2021 è stato nominato ambasciatore della Purme Foundation, fondazione che si occupa della riabilitazione dei bambini con disabilità donando 50 milioni di won (circa 40 mila) euro, per l’organizzazione no-profit.