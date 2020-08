Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, con la Roma sono possibili vari intrecci, uno riguarda Milik, il centravanti polacco che è stato già corteggiato dalla Juventus, la sua soluzione gradita. Il Napoli è interessato all’esterno turco Under e al centrocampista francese Veretout, quest’ultimo è il preferito per la sostituzione di Allan, sempre più vicino all’Everton pronto a spingersi fino a 30 milioni.