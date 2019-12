Il Mattino - Insigne-Gattuso sotto esame: se Lorenzo non darà una mano, Ringhio potrebbe giocare anche senza di lui

Ultime calcio Napoli - Gennaro Gattuso non è Carlo Ancelotti. Non è un leader calmo, è un leader che ti sbrana se non fai la cosa giusta. Ed il capitano del Napoli Lorenzo Insigne lo ha capito. Ed è quello di cui aveva bisogno, secondo l'edizione odierna de Il Mattino.

Gattuso ed Insigne subito sotto esame?