Inchiniamoci tutti allo 0-1, picchiamo la fronte a terra e adoriamo il dio risultato, infedeli che non siamo altro

Ultime notizie SSC Napoli - L'ultimo re di Scozia. Il sublime, il diverso da tutto il resto, il mostro che cambia i destini: Scott McTominay, ancora lui, al 72', segna il gol che ha il profumo dello scudetto. Ne parla Il Mattino.

“Inchiniamoci tutti, picchiamo la fronte a terra, e adoriamo il dio risultato, infedeli che non siamo altro. Perché è quello che conta. Questo 1-0, illumina la strada del Napoli. Perché l'unica cosa che importa è vincere e pure qui lo hanno compreso perfettamente. L'ingresso di Raspadori e il colpo di testa del killer con il kilt e la cornamusa, al suo nono gol in campionato, tramutano il pomeriggio in Brianza in una giornata di festa”