Il Mattino - Il Napoli piomba su Jovic: il Real Madrid svenderà il cartellino dopo il flop di quest’anno

Ultimissime calcio Napoli- Secondo l'edizione odierna de "Il Mattino" il Napoli starebbe pensando a Jovic del Real Madrid per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Non è un mistero che Milik verrà ceduto in quanto il discorso legato al rinnovo si è ormai arenato. Gli spagnoli pagarono il cartellino dell'ex punta dell'Eintracht Francoforte 60 milioni. Lo scouting partenopeo non ha mai perso di vista Jonis avendolo seguito in maniera costante già gli scorsi anni. Vedremo se questa volta il corteggiamento andrà a buon fine.