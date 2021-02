Il Mattino - Gattuso si affida a Politano, a segno in tutte le competizioni con la maglia del Napoli: i numeri

Napoli - Matteo Politanoil vero jolly tuttofare del Napoli di Gattuso. Come riporta Il Mattino, Matteo Politano a Napoli ci ha giocato prima da riserva di Callejon e ora di Lozano, ma lui non si è mai fermato o minimamente demoralizzato, per questo Gattuso ha apprezzato tanto e ha trovato sempre pronto il calciatore. I numeri parlano chiaro, in 33 presenze Politano è riuscito ad andare in rete 9 volte e fornire anche 3 assist, segnando in tutte e tre le competizioni (campionato, Europa League e Coppa Italia), è lui il dodicesimo uomo di Gattuso.