Il Mattino - Gattuso concede un giorno di riposo prima di iniziare il tour de force per la gara contro il Barcellona

Nonostante il clima surrelae, la SSC Napoli si allena a Castel Volturno. Vista la sospensione del campionato di Serie A, il prossimo impeno degli azzurri sarà, salvo ulteriori cambiamenti, contro il Barcellona in Champions League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Per dopodomani Gattuso ha fissato una giornata di riposo: poi in campo quattro giorni di fila fino alla seduta rifinitura del match di Champions League in programma martedì a Castelvolturno e la partenza in pomeriggio per Barcellona".