Garcia ci è rimasto male: avrebbe voluto multe per insubordinazione immediate, il retroscena

Calcio Napoli - Nella conferenza stampa di giovedì scorso, il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato che d'ora in poi, chiunque faccia gesti d'insubordinazione al momento di una sostituzione, pagherà doppia multa visto che in precedenza non erano stati presi provvedimenti dopo i gesti eclatanti di Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Multe calcio Napoli per le sostituzioni

Come si legge sul quotidiano Il Mattino, Rudi Garcia ci è rimasto un po' male sul tema multe. L'allenatore si sarebbe aspettato dalla società, lo ha confidato anche ai dirigenti sottolinea Il Mattino, che avrebbe voluto già provvedimenti in precedenza. Il fatto che solo adesso si rischi di pagare dazio non gli è piaciuto molto anche se lo stesso allenatore ha gradito l'aut aut lanciato proprio da De Laurentiis in conferenza.