Il Mattino - Garcia ad un passo dal rogo: non c'è traccia dei Campioni d'Italia, così non va!

Il Napoli esce da Marassi con un pareggio, 2-2 il risultato finale, con gli otto minuti dell'orgoglio e i lampi di Raspadori e Politano.

Garcia - Gilardino

Pareggio Napoli c'è delusione

Arriva si un pareggio, ma Inter e Juventus se ne vanno via a velocità supersonica. Come riporta Il Mattino, a parte il punto portato a casa, non c'è traccia dei Campioni d'Italia. E' bastato trovare contro una squadra vera, che deve salvarsi e gioca per salvarsi, e una con lo scudetto sul petto che gioca male e sembra non abbia voglia di ripetersi. Garcia è arrivato ad un passo dal rogo.

