Il Mattino - Futuro incerto per Zielinski, Fabian e Politano: il polacco è insofferente, l'ex Betis ad un bivio

Calciomercato Napoli. La rifondazione del club di De Laurentiis è ormai partita e non intende fermarsi: dopo gli addii dolorosi di Mertens, Insigne, Koulibaly ed Ospina, potrebbero arrivare altre cessioni eccellenti nelle prossime settimane.

Il Napoli attende le offerte giuste e non trattiene nessuno controvoglia. L'edizione odierna de Il Mattino ha parlato del futuro di tre azzurri in particolare: Fabian, Zielinski e Politano.

Per il centrocampista spagnolo sono ore caldissime ed è difficile che il ds Giuntoli faccia sconti: senza offerta di un club, c'è solo la via del rinnovo (due volte rifiutato). Piotr pure inizia a dare segnali di insofferenza ma fino ad adesso, zero offerte. Diverso il discorso di Politano: con Spalletti c'è stato un chiarimento, ma se dovesse trovare una squadra che gli offre la certezza del titolare, ci penserà.