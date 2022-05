Il Mattino - Fumata nera per Koulibaly, niente rinnovo e l'agente sonda due club

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio al capitolo rinnovi. La società di De Laurentiis è intenzionata a dare un netto taglio al monte ingaggi ma resta da trovare un punto d'incontro con le esigenze dei calciatori. Dal quotidiano si legge:

La linea del Napoli è ben chiara a Koulibaly, De Laurentiis ha definito la soglia di stipendio oltre la quale non può spingersi. E Koulibaly non ha fatto salti di gioia. I 6,5 milioni netti attuali non sono più proponibili, il chiaro intento è di spalmare qualche milioni nei 4 anni di contratto che il Napoli ha offerto. Ma Koulibaly, al momento, non ha accettato.

Difficilmente resterà senza rinnovare, il Napoli non vuole andare in scadenza. E non vuole mettergli fretta. Aspetterà. Offerte al momento non sono arrivate. Per la gioia di Luciano Spalletti che sa fin dal primo giorno in cui ha firmato, che De Laurentiis ha l’esigenza anche di vendere qualcuno dei big. Per dare vita a una rifondazione.

Ramadani, il potente agente del senegalese, sonda Juventus e Barcellona.