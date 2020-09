Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto circa le situazioni di Elseid Hysaj, Sebastiano Luperto e Kevin Malcuit. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

"Andrà via anche Luperto e se è possibile anche Malcuit. Hysaj non rinnova e questo può essere un problema visto che è in scadenza nel 2021. Tra le parti è calato un certo gelo".