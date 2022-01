Il Mattino - Fabian Ruiz e Zielinski tornano e fanno la differenza: qualità altissima a centrocampo con Lobotka

Le ultime notizie sul Napoli e il grande livello di qualità degli azzurri in crescita con il centrocampo ritrovato negli uomini.

Come riporta Il Mattino:

Il Napoli domina nel palleggio e nasconde a lungo il pallone il Bologna, il possesso palla è nettamente a favore degli azzurri: Lobotka comincia l’azione da playmaker basso gestendo bene tutti i palloni, Fabian Ruiz sale all’altezza di Zielinski, aggregatosi direttamente in mattinata alla squadra dopo essere guarito dal Covid 19, con Elmas e Lozano larghi si forma una linea offensiva a quattro alle spalle di Mertens, punta più avanzata: la qualità del centrocampo è altissima e sono numerosi i traccianti in verticale. Lo spagnolo si mantiene sempre nel vivo del gioco, anche lui riscatta la delusione del cartellino rosso nel match di coppa Italia contro la Fiorentina: sua una perla all’ultimo minuto del primo tempo, il sinistro telecomandato dal limite dell’area che sbatte sul palo a Skorupski battuto, azione nata da un errore in impostazione dei rossoblù e da un passaggio preciso di Mertens.