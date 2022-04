Il Mattino - Empoli-Napoli le probabili formazioni: sorpresa a centrocampo per Spalletti

Diversi dubbi di formazione attanagliano mister Spalletti che deve fare i conto con le assenze di Koulibaly e Lobotka. L'edizione odierna del Mattino si è soffermato sulla probabile formazione che affronterà l'Empoli.

A Empoli al posto dello squalificato Koulibaly ci sarà Juan Jesus che è tornato disponibile dopo il leggero trauma distorsivo al ginocchio accusato a inizio settimana e ieri ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo.

A centrocampo out Lobotka per infortunio, lanciatissimo per una maglia da titolare Demme nel centrocampo con Anguissa e Fabian Ruiz, quest’ultimo favorito su Zielinski.

Verso la riconferma il tridente d’attacco con Osimhen punta centrale e gli esterni Insigne, il migliore in campo contro la Roma, e Lozano che ha fatto bene con i giallorossi ed è favorito su Politano.

Confermati anche i terzini, a destra il giovane Zanoli, alla quarta partita consecutiva da titolare al posto dell’infortunato Di Lorenzo, e a sinistra il portoghese Mario Rui.