Il Mattino - Emergenza Napoli, impennata di ricoveri e gli ospedali sono di nuovo pieni

Ultimissime notizie coronavirus Napoli. Oggi Il Mattino riporta dati poco confortanti, con i contagi da Covid-19 che tornano a lievitare a Napoli e provincia: "Aumento del tasso di occupazione dei posti letto Covid, ma afflussi crescenti di malati acuti anche per tutte le altre patologie nei pronto soccorso: è questo il quadro che sei profila negli ultimi giorni nell'ambito della rete dall'emergenza e urgenza a Napoli".

Napoli, ospedali di nuovo pieni

Il Cotugno è il primo a riempirsi: reparti pieni nel polo infettivologico partenopeo. I posti letto liberi sono centellinati e ogni giorno arrivano circa quindici nuovi ricoveri. "Non siamo nella situazione drammatica dello scorso autunno - sottolinea Giuseppe Galano, responsabile della centrale del 118 -, né si può parlare di una vera e propria ondata, ma le avvisaglie di una ripresa dei contagi sono purtroppo costanti da diversi giorni. In questa fase registriamo un aumento delle richieste di soccorso sia per pazienti Covid sia per quelli ordinari a causa di altre patologie acute non infettive».

Situazione critica anche al CTo, all'Ospedale del Mare, al Pellegrini, al Policlinico Federico II, al Cardarelli e al San Paolo di Fuorigrotta, dove ieri c'è stato un ingorgo di malati causato anche per blocco del server telematico. L'ospedale è pieno di pazienti ordinari ed è compito arduo e quotidiano cercare di far rispettare le distanze nei reparti specialistici.

Al Loreto Mare il personale sanitario e socio-sanitario segnala gravi difficoltà nelle attività di pulizie quotidiane da parte della ditta subentrata da una ventina di giorni al vecchio gestore. Mancanza di liquidi disinfettanti, di buste per la raccolta della biancheria infetta e di altri presidi per la pulizia ordinaria e la sanificazione sono finiti all'attenzione della direzione sanitaria per le verifiche del caso.