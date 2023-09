Il Mattino - Elmas titolare è la scelta di Rudi Garcia: ecco dove ha deciso di schierarlo a sorpresa!

Ultime notizie SSC Napoli - Né Raspadori, né Lindstrom: Rudi Garcia sembra essersi convinto che Elif Elmas è il nome giusto per sostituire Politano, nel tridente con Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Nel segno del sette. Sulla ruota di Genova spunta il numero del macedone. Elif Elmas ha convinto Rudi Garcia ed è in pole position per sostituire stasera l'acciaccato Politano (che partirà dalla panchina) nel tridente offensivo insieme a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Un «sette» e un «settantasette» come alfieri del bomber nigeriano per bucare la difesa del Grifone. E così, dopo tre panchine di fila e pochi minuti in campo (appena sette con il Frosinone e solo il doppio con il Sassuolo), Elmas sembra in predicato di trovare posto nell'undici base. Facile immaginare che le due ultime convincenti prove con la nazionale macedone siano state decisive nella scelta di Garcia".