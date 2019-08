Il Mattino - Elmas potrebbe giocare dal 1' contro la Juventus! Zielinski trequartista e Ghoulam terzino, tutti i cambi di Ancelotti

Con la Juventus il Napoli cambierà qualcosa in fase difensiva, Carlo Ancelotti attuerà degli accorgimenti e probabilmente cambierà anche qualche elemento. Lo annuncia l'edizione odierna de Il Mattino:

"In difesa potrebbe esserci Ghoulam dall'inizio al posto di Mario Rui (e forse potrebbe cambiare anche il terzino destro), probabile l'inserimento iniziale di Elmas (oppure l'impiego in quella posizione di Fabian), con Zielinski che invece dovrebbe essere avanzato da trequartista laddove riesce a dare il meglio di sè. Accorgimenti che consentirebbero al Napoli di difendere in maniera diversa. L'obiettivo sarà quello di avere le linee più compatte e di presentare una diga più solida davanti alla difesa a quattro"