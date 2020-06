Ultimissime Napoli - Tra le note liete della serata di verona c'è sicuramente Koulibaly. L'edizione odierna de Il Mattino gli dà un bel 7 in pagella: "Inavvicinabile e inaggirabile. parte in maniera sontuosa, con una chiusura su Di Carmine a cui mostra subito lo strapotere fisico. In fiducia, riceve sempre lo scarico da Ospina ed imposta la manovra del Napoli. Con il passare dei minuti, si percepisce una crescita importante della condizione fisica e mentale"