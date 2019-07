Il Mattino - San Paolo, sediolini rubati e già ritrovati: individuato il colpevole, nei guai un dipendente LSU

Ultimissime calcio Napoli - Un Lsu (lavoratore socialmente utile, ndr) in forza allo stadio ha rubato un paio di file di sediolini nuovi del San Paolo e se li è portati a casa, quasi certamente con l'intento di rivenderli. Si tratta di quella piccola porzione di sediolini colorati che non è stata sistemata prima dei Giochi universitari per lasciare spazio alle installazioni delle cerimonie di apertura e di chiusura. Erano lì, appoggiati in deposito in attesa di essere montati durante l'estate: infilarli in auto e portarli via è stato facile.

Sediolini rubati al San Paolo, individuato il colpevole

Quando il quadro investigativo è stato definitivamente chiaro, dalla sede del comando della polizia municipale sono partiti gli uomini del nucleo Polizia Investigativa Centrale (Pic) al comando del capitano Giuseppe De Martino, hanno raggiunto l’abitazione di Afragola nella quale il dipendente Lsu aveva cercato di nascondere i sediolini e lo hanno individuato. I sediolini sono stati posti sotto sequestro, un mezzo adeguato è giunto ad Afragola, ha caricato le strutture e le ha depositate al centro del cortile del comando dei vigili a via De Giaxa, vicino al mucchiodei sediolini vecchi smontati dal San Paolo che sono stati accatastati lì per evitare che finissero male, in attesa di sapere quale decisione prenderà il Comune (che sembrerebbe intenzionati a venderli all’asta). L’uomo che s’era portato via i sediolini è stato lungamente ascoltato dai vigili negli uffici della Polizia Investigativa Centrale, sembra che abbia cercato di giustificarsi spiegando che gli erano stati regalati e quel gesto l’ha compiuto in assoluta buona fede. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.