Il Mattino - Dybala non idoneo al 4-3-3? Il modulo si ripensava! Tifosi del Napoli avviliti

Le proteste via social e il clima che c'è intorno al Napoli non preoccupano De Laurentiis. Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, a Dimaro ha evitato i contatti con la tifoseria e lo stesso, se andasse in ritiro, potrebbe fare a Castel di Sangro, dove gli azzurri riprendono ad allenarsi tra due giorni.

I tifosi sognavano Dybala dopo tanti addii

"La contemporanea partenza di Insigne, Mertens, Ospina e Koulibaly ha avvilito i tifosi. C'era chi confidava nell'arrivo di Dybala ma il Napoli si è limitato a un sondaggio ed è difficile credere, come ha detto il ds Giuntoli, che si sia fermato perché non idoneo l'ex Juve al 4-3-3: per uno come la Joya il modulo si sarebbe potuto ripensare o no?"

