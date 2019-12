Il Mattino - Difficili i rinnovi di Callejon e Mertens: sul belga si fionda l'Inter

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, tutti e due sono a scadenza di contratto a giugno 2020, quindi dal primo febbraio possono liberarsi a parametro zero e accordarsi con un altro club a partire da giugno prossimo. Per Mertens il Napoli ha formulato un'offerta di 4 milioni per altri 2 anni, cioè ha proposto al belga lo stesso ingaggio: Dries vorrebbe un triennale. Ci sono ancora margini ma il rinnovo resta difficile e l'Inter è pronta a tornare all'assalto per assicurarselo per giugno. Il belga, infatti, ha sul contratto una clausola rescissoria da 10 milioni valida solo per l'estero. All'estero si sono mossi i club di Bundesliga, innanzitutto il Borussia Dortmund. Da verificare i possibili movimenti delle squadre di Premier. Rinnovo ancora più complicato per Callejon al quale è stato offerto un biennale da 3 milioni a stagione. Più vicino invece il rinnovo di Maksimovic che potrebbe essere annunciato già a gennaio.