Il Mattino - Difficile arrivare a Reguilon del Real Madrid, il Napoli sostituirà Ghoulam con Karbownik

Calciomercato Napoli - Il Napoli è al lavoro per le cessioni, in partenza il terzino algerino Ghoulam, su lui si è mosso il Wolverhampton e sullo sfondo restano i club francesi, come racconta Il Mattino:

“La sua partenza darebbe il là a un nuovo acquisto come laterale sinistro: il preferito è Reguilón del Real Madrid, in prestito al Siviglia e impegnato stasera nella finale di Europa League contro l'Inter ma la trattativa è complessa e dai costi decisamente alti. E così ha preso quota l'opzione Karbownik, 19 anni, terzino polacco del Legia Varsavia, un giovane molto promettente che potrebbe essere affiancato a Mario Rui”