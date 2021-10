Il Mattino - Demme ha ritrovato la miglior condizione, col Torino si candida per trovare spazio!

Ultime notizie calcio Napoli - La sosta per le Nazionali ha giovato certamente a Diego Demme, che ha lavorato intensamente in questi quindici giorni ed ha recuperato la migliore condizione fisica.

Demme di nuovo a disposizione

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, infatti, l'ex Lipsia si candida a giocare almeno uno spezzone di partita contro il Torino, anche per permettere ad Anguissa di tirare un po' il fiato dopo gli impegni con il Camerun. Ricordiamo che il numero 4 è fuori da inizio stagione per il KO rimediato nella fase finale del ritiro pre campionato e si tratta di un ritorno importante per il prosieguo della stagione.