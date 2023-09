Il Mattino - De Laurentiis preoccupato e seccato dopo l'ennesimo infortunio in rosa: il retroscena

Calcio Napoli - Come avrà preso la notizia di un altro infortunio De Laurentiis? L'edizione odierna de "Il Mattino" svela lo stato d'animo del presidente del Napoli dopo aver visto in pochi giorni Rrahmani e Juan Jesus arrendersi per problemi di natura muscolare. L'umore del patron non può essere certo dei migliori: i tanti infortuni non sono stati digeriti.

Infortunati Napoli, la reazione di De Laurentiis

Come si legge su Il Mattino infatti, i muscoli del Napoli vanno a pezzi. De Laurentiis è preoccupato ed anche seccato dopo l'ennesimo infortunio che ha colpito ieri il brasiliano Juan Jesus che di fatto salterà Bologna ed anche altre gare importante in questo tour de force incredibile. Garcia dovrà dunque fare i conti con una vera e propria emergenza al centro della difesa visto che ha solo Ostigard e Natan di ruolo.