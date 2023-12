Napoli Calcio - Aurelio De Laurentiis ieri non si è visto a Castel Volturno si legge su Il Mattino. Il presidente del Napoli era in quel di Roma dove pare resterà per un po'. All'orizzonte infatti non sono previste incuriosni del presidente al centro tecnico.

De Laurentiis, si legge, adesso lascerà che Walter Mazzarri faccia tutto da solo. A far compagnia al tecnico ci saranno Eduardo De Laurentiis e il dirigente Sinicropi a Castel Volturno.