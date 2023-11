Il Mattino: De Laurentiis colpito da una cosa che gli ha detto Tudor!

Igor Tudor al Napoli, ormai ci siamo! Sarà l'allenatore croato a sedere in panchina al posto di Rudi Garcia, anche perché - come racconta oggi il quotidiano Il Mattino - De Laurentiis non aveva altre alternative. Nonostante ciò, la trattativa tra le parti è stata serrata.

Oggi il quotidiano Il Mattino racconta di come nella giornata di ieri il procuratore Anthony Seric - agente di Tudor - abbia provato a strappare a De Laurentiis un contratto biennale fino a giugno 2025.

Alla fine il presidente ha avuto la meglio: accordo con Tudor per i prossimi 7 mesi, ma ingaggio di oltre 2 milioni di euro più bonus e opzione unilaterale per il rinnovo a fine stagione. Le distanze c'erano, ma il Napoli aveva fretta e alla fine Tudor dopo qualche esitazione ha fatto un passo indietro rispetto alle sue richieste iniziali e farà di tutto per essere già domani a Castel Volturno.

Ultime notizie. Scrive Il Mattino: "Tudor ha detto sì al Napoli. E De Laurentiis è rimasto colpito dal fatto che il croato gli ha anche fatto capire che era già dai primi sondaggi di inizio ottobre che non pensava ad altro che al Napoli".