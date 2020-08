Il Mattino - Da Papastathopoulos a Todibo passando per Mustafi e Matvienko: tutti gli obiettivi del Napoli per la difesa

Secondo l'edizione di oggi de Il Mattino, il Napoli lavora sulle uscite e poi si muoverà in entrata su un obiettivo diverso per il difensore centrale. Sul tavolo innanzitutto la cessione di Koulibaly, ma anche quella di Maksimovic, su di lui l’interesse di Everton e Roma. In piedi in entrata diverse soluzioni, innanzitutto quella di Papastathopoulos dell’Arsenal, compagno di squadra di Gattuso nel Milan dello scudetto 2010-2011, che ha il contratto in scadenza 2021. In uscita dai Gunners c’è anche un altro difensore centrale, Mustafi. Un altro nome è Matvienko dello Shakhtar, difensore ucraino, 24 anni, seguito dal club azzurro. Altro possibile nome è quello di Todibo, vent’anni, del Barcellona, che ha chiuso la stagione in prestito con lo Schalke 04.