Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino dà 6,5 a Hirving Lozano: "Esulta come un ragazzino per il gol ritrovato: si appoggia, probabilmente, a Faraoni, ma è contatto di gioco . Era entrato da pochi minuti ela rete di testa è il modo migliore per poter affrontare questo mese della verità per lui. Certo, il gol del 3-0 che si divora in pieno recupero grida vendetta"