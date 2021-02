Il Mattino - Covid-19, allarme terza ondata a Napoli: l'80% dei posti letto è già occupato

Ultime notizie Napoli. Oggi Il Mattino evidenzia le forte preoccupazioni negli ambienti ospedalieri per il timore dell'esplosione di una terza ondata di contagi a Napoli e in Campania: "Non è un'impennata ma uno stillicidio quotidiano quello a cui si assiste da giorni: crescono costantemente i casi di Coronavirus in Campania, un aumento progressivo ma i numeri dei positivi, e soprattutto dei sintomatici da ricoverare, progredisce lentamente senza disegnare ancora una curva esponenziale. Nonostante tutto negli ospedali iniziano ad avvertirsi i primi segni di stress. Nel fine settimana al Cotugno si è faticato per ricoverare nuovi pazienti, soprattutto di notte, e i nuovi arrivi, nel corso della mattinata, hanno trovato sistemazione in un letto di degenza".

Covid-19 a Napoli

Tutti temono la terza ondata, complice la diffusione della variante inglese di cui sono state trovate, in Campania, evidenti tracce nel 25 per cento dei tamponi analizzati. Lo stress maggiore si patisce nel territorio della Asl Napoli 3 sud ma è l'intera area metropolitana di Napoli ad essere in stato di massima allerta. Volendo tradurre tutto questo in numeri possiamo dire che la percentuale di saturazione dei posti letto oscilla dall'80 per cento verso il tutto esaurito soprattutto nelle unità di sub intensiva. Come scrive Il Mattino, all'Ospedale Cotugno su 300 posti disponibili solo in rianimazione c'è capienza. Il Cotugno sta dando una mano anche al Cardarelli che in pronto soccorso riceve molti casi. Lo stesso scenario si registra all'Ospedale del mare dove, al pronto soccorso, nel fine settimana, c'è stato un vero e proprio assalto tra malati Covid e non Covid. Al Loreto i posti si contano sulle dita di una sola mano. Anche al Policlinico collinare si è passati da un tasso di occupazione del 50 per cento di quattro giorni fa, al 75 per cento di ieri.