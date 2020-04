Il Mattino - Coronavirus a Napoli, incontri di gruppo nei condomini: c’è un contagio porta a porta

Sul lungo file dei contagi da coronavirus nella città di Napoli li riconosci subito i palazzi dove si fa baldoria: sono a quegli indirizzi che si ripetono con inusitata frequenza. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Strisce di dati con due fattori comuni, nome della strada e numero civico, poi la sequenza di nomi e di dettagli: due contagiati al primo piano, uno al secondo, tre al quarto piano. Ma come si diffonde il virus in un palazzo se nessuno esce di casa? La questione è che nei condomini il virus ha iniziato a diffondersi perché le persone hanno ripreso a incontrarsi fra vicini di casa. Sta accadendo per un palazzo che si trova nella quinta municipalità e da molti viene indicato come sede di contagi a ripetizione"