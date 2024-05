Il Mattino - Conte e Akè beccati a Capri

Notizie Napoli - L'edizione online de Il Mattino racconta cosa sta accadendo in questi giorni sull'isola di Capri con numerose star del calcio presenti sull'isola azzurra:

"Non solo influencer, veline, top model e attori celebri dello star system internazionale, ma l'isola azzurra ormai è entrata a pieno titolo nel carnet di viaggio dei divi del calcio. Apripista quest'estate, che stenta a decollare per le bizze del meteo, secondo i rumors ed il gossip calcistico sarebbe stato avvistato su un motoscafo Mr. Antonio Conte che dopo l'esperienza calcistica all'estero al Tottenahm e una lunga pausa di riflessione ha espresso la volontà di tornare in Italia avrebbe incluso il mare di Capri tra le sue mete".

"Sempre secondo i ben informati l'isola doveva essere il luogo d'incontro con il Presidente del Napoli De Laurentiis che invece aveva già deciso di passare la vacanza con famiglia in un'altra isola ad Ibiza e quindi l'ipotetica gita del mister ad ammirare le bellezze di Capri, le rocce scoscese ed i Faraglioni, in realtà potrebbe avere come cartolina l'isola spagnola, considerando che di Conte a terra a Capri non si è trovata traccia. E dopo la tappa ipotetica di Antonio Conte, mercoledì sera ecco arrivare un altro divo del calcio come Nathan Ake, il difensore olandese del Manchester City reduce dalla vittoria del campionato di Premier League con due punti di scarto sull'Arsenal, che è sbarcato sull'isola in compagnia della moglie Kaylee Ramman".