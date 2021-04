Il Mattino - Contatto De Laurentiis-Gattuso ieri, lungo faccia a faccia del mister con la squadra. E sul futuro...

Ultime notizie Napoli - È il giorno dopo che la ferita inizia a pulsare, e il dolore si fa davvero intenso. Così, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, ieri è stato il giorno dell’autentico dolore per Gattuso e per la squadra per la sconfitta con la Juventus di mercoledì.

De Laurentiis-Gattuso, contatto nella giornata di ieri