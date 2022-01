Il Mattino - Che tristezza domani il Maradona, appena 4500 i biglietti venduti per la Coppa Italia

Che tristezza sarà domani il Maradona. Appena quattromila e cinquecento i biglietti venduti fino ad adesso per gli ottavi di finale della Coppa Italia che fa sempre una grande fatica ad appassionare i tifosi. Ne parla Il Mattino.

"C'entra, magari, anche la paura dei contagi, a tenere lontani gli spettatori ma in ogni caso resta sempre un evento che fino alle semifinali continua a non infiammare. Nulla a che vedere con i pienoni della Coppa d'Inghilterra ma anche della Coppa del Re. In ogni caso, in termini di pubblico, è la prova generale degli stadi a partire dal 15 gennaio, quando entreranno in vigore le norma delle Lega che riduce a 5000 spettatori la capienza degli stadi per le gare di Serie A"