Il Mattino - Calzona sarà al Maradona con Hamsik per il Barcellona: spunta un dubbio sull'accordo

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha continuato a covare la sua delusione e spera di non dover intervenire con un esonero di Mazzarri.

Francesco Calzona

Calzona al Maradona per il Barcellona

Come riporta Il Mattino, le opzioni sul tavolo sono poche: Calzona è il ct della Slovacchia e tra due giorni sarà al Maradona assieme ad Hamsik per assistere alla gara col Barcellona. Facile, quindi, fare uno più uno. Difficile che l’ex vice di Sarri e Di Francesco accetti ora un contratto di tre mesi. Perché ha l’Europeo da giocare e perché il sogno del cassetto è quello di prendere per mano il Napoli in estate. Portando in dote con sé Francesco Sinatti (e l’altro ex Simone Bonomi), pronto a lasciare la Nazionale a luglio in caso di chiamata del club azzurro.