Il Mattino - Calzona coraggioso, mostra personalità nei cambi: così ha cambiato la partita

UEFA Champions League - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino esalta il coraggio di Calzona, nella gestione dei cambi nella ripresa di Napoli-Barcellona:

"Calzona cambia in corsa, mostra personalità e richiama in panchina Cajuste (al suo posto Traorè) e sopratutto uno spento Kvara. Lindstrom invece prende la posizione del georgiano e subito prova ad impensierire la retroguardia catalana. La mossa è vincente. Il Napoli si distende sulle fasce ed Osimhen trova finalmente qualche pallone giocabile. Alla prima occasione, il bomber mascherato risponde a Lewandowski e fa secco Ter Stegen: Anguissa trova l'imbucata in area, Osi asfalta Martinez e pareggia i conti facendo esplodere il Maradona. Neanche il tempo di esultare che Osi viene richiamato in panchina. Calzona si affida a Simeone e richiama pure Politano per fare spazio a Raspadori. Il modulo resta uguale, ma i movimenti sono un po' diversi. Finisce con gli azzurri all'attacco, testa bassa (peccato per l'inzuccata di Anguissa) con orgoglio e cuore".