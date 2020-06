Ultime calciomercato Napoli. Josè Callejon è sempre più vicino a salutare la maglia azzurra. L'esterno spagnolo al termine della stagione si svincolerà a parametro zero, ed al momento i contatti per il rinnovo non hanno portato i risultati sperati. Ecco le ultime dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Callejon, ormai con l’addio solo ad ufficializzare e con varie ipotesi possibili per un suo ritorno in Spagna a cominciare da quelle del Siviglia e del Valencia".