Il Mattino - Buongiorno ancora in panchina: Conte non vuole rischiare di pregiudicare il pieno recupero

Napoli - Alessandro Buongiorno partirà dalla panchina anche questa sera contro l'Udinese. Ecco cosa si legge su Il Mattino:

"L'ex Toro è reduce da un lungo periodo di stop (di quasi due mesi) per infortunio e sta ancora recuperando la migliore condizione fisica. Il Napoli dal canto suo ha (ri)trovato in Juan Jesus un sostituto affidabile e di esperienza e non intende accelerare i tempi con il rischio di pregiudicare il lungo lavoro di riabilitazione del difensore che è ormai da tempo anche nel giro della nazionale di Spalletti".