Il Mattino - Boom di presenze in Val di Sole: più di 5mila persone nel weekend a Dimaro, è record!

Boom di presenze in Val di Sole, in Trentino Alto Adige. Mai durante il ritiro azzurro, infatti, si era vista cos√¨ tanta gente in nove anni di preparazione estiva. Tra sabato e domenica, infatti, pi√Ļ di 5mila persone hanno deciso di arrivare a Dimaro Folgarida proprio nel weekend. Eppure in quelle date nessun amichevole programmata: dagli spalti, per√≤, l'entusiasmo √® tangibile e concreto. Bagno di folla, vero e proprio. Ha avuto modo di costatarlo con mano anche Aurelio De Laurentiis, accolto per qualche minuto in tribuna al campo di Carciato. A riportare la notizia √¨ l'edizione odierna de Il Mattino.