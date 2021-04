Il Mattino - Boom di contagi a Napoli, ma è fuga da AstraZeneca tra i cittadini over-60

Ultimissime notizie coronavirus. Oggi Il Mattino annuncia il boom di contagi a Napoli, in ginocchio di fronte alla terza ondata pandemica con 485 nuovi positivi registrati ieri in città, dovuti anche all'incremento dei tamponi effettuati. Intanto in città è pronta a partire anche la campagna delle vaccinazioni a domicilio, con i dottori che potranno inoculare le dosi direttamente a casa dei pazienti. Il problema, però, è che molte persone continuano a rifiutare il vaccino AstraZeneca: "Le persone non vogliono ricevere AstraZeneca e sulle prime convocazioni, quasi la metà vuole ritirare l'adesione alla campagna vaccinale" spiega Giuseppe Tortora, vice presidente della cooperativa Kos.

Napoli, molti rifiutano il vaccino AstraZeneca

Il Mattino di Napoli raccoglie le voci dei tantissimi cittadini napoletani che ancora si rifiutano di ricevere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il problema degli abbandoni tra i candidati ad AstraZeneca, è ancora più critico per l'Asl Napoli 2 Nord dove, tra la platea compresa tra i 60 e i 69 anni, ha aderito alla campagna vaccinale solo il 10% della popolazione.